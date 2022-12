Fribourg: Trop bruyante, sa bagnole tunée alerte la police

Les policiers ont alors demandé à des spécialistes d’effectuer un contrôle. Il s’est avéré que le véhicule était équipé d’un «downpipe» (lire encadré), de lames avant en carbone, de pièces de carrosserie non homologuées, ainsi que de sorties d’échappement saillantes, pouvant être dangereuses en cas d’accident. Le bruit du véhicule atteignait 3 décibels de trop et, surtout, l’ordinateur du moteur avait été reprogrammé pour un gain de puissance de +27,09%. «En outre, les deux catalyseurs d’origine avaient été remplacés par des tubes, de sorte que le véhicule ne répondait plus aux normes antipollution», ajoute le Ministère public. Et tout cela, avec des freins avant fissurés.

Le permis de circulation de la voiture devenue bolide de course a immédiatement été annulé, et le véhicule a été séquestré pendant plus de deux mois. Finalement, mi-juillet, il a été rendu à son propriétaire avec un avertissement: la voiture ne pourra retrouver la route qu’après une remise en conformité et un nouveau contrôle technique. De plus, le jeune Fribourgeois vient d’écoper d’une amende de 2000 fr. qui, accompagnée des frais de justice, porte la douloureuse à près de 6000 fr.