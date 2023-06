Un policier argovien viré suite à des posts Instagram à la Rambo

Photos jugées problématiques

L’«Aargauer Zeitung» décrit certaines des photos problématiques. Sur l’une d’elles, il pose encagoulé avec un gilet de protection de la police et une ceinture d’armes. Sur une autre, on peut le voir dans une salle de musculation. Il a accompagné sa publication du commentaire: «What keeps me from killing people tbh» (ndlr: «Ce qui m’empêche de tuer des gens, pour être honnête»).