Vaud

Trop risqué de libérer une harceleuse durant la crise

Les autorités ont refusé de relâcher une femme emprisonnée pour avoir harcelé les urgences, par peur qu’elle récidive durant la pandémie.

Cette fois, la justice en a eu assez. Une femme est en prison depuis fin février pour des appels intempestifs. Malgré des plaintes, une enquête pénale depuis avril 2019 et les menaces très explicites du Tribunal civil de Lausanne, elle n’a cessé de harceler les standards téléphoniques des services de santé et d’intervention vaudois. Il n’est pas question de centaines, mais de milliers d’appels.

Pas moins de 600 appels en 24 heures

Tout semble avoir démarré en avril 2018: elle a composé le numéro des urgences psychiatriques du CHUV des centaines de fois quotidiennement. Dans sa plainte, le CHUV a noté à titre d'exemple cinquante appels à la réception de la consultation de Chaudron...et dans le même temps 150 téléphones aux urgences. Et ce pour la seule journée du 26 février 2019. Son numéro étant répertorié, elle le masquait, ou en changeait lorsqu'il était bloqué. L'établissement a tenté de lui faire entendre raison par des entretiens. Son comportement n'a pas changé. Au contraire, puisque le standard a enregistré 600 appels entre les 15 et 16 juin 2019, ou encore 350 entre les 26 et 27 octobre 2019. La police de Lausanne n'a pas été oublié : elle a comptabilisé 1783 appels entre le 3 décembre et le 10 février derniers. Les standards des polices de l'Est et de l'Ouest lausannois ont

aussi été submergés.