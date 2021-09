Tournage dans l’espace : «Trop tard pour avoir peur», dit l’actrice russe qui s’envolera vers l’ISS

En octobre, l’actrice Ioulia Peressild passera douze jours dans la Station spatiale internationale pour la réalisation du premier film de fiction en orbite et en apesanteur.

«Si tu as peur des loups, il ne faut pas aller dans la forêt. Il est trop tard pour avoir peur», a affirmé l’actrice lors d’une conférence de presse en ligne.

«Ce sera un film dramatique»

Le réalisateur Klim Chipenko et l’actrice Ioulia Peressild doivent décoller le 5 octobre avec le cosmonaute russe Anton Chkaplerov de la base spatiale de Baïkonour, au Kazakhstan, pour une mission de 12 jours sur l’ISS où ils participeront au tournage du premier film de fiction en orbite et en apesanteur.

«Ce sera un film dramatique», a précisé Klim Chipenko, ajoutant que l’héroïne du film est «une médecin à qui on propose partir pour l’ISS pour sauver la vie d’un cosmonaute».

Le commandant de la mission, Anton Chkaplerov, ainsi que les cosmonautes russes Oleg Novitski et Piotr Doubrov, actuellement à bord de la station, participeront aussi au tournage en tant qu’acteurs, a-t-il ajouté.

Une trousse «spatiale»

«La vendeuse ne comprenait pas ce que je voulais et je lui ai dit que je me faisais une trousse pour l’espace», a-t-elle raconté en riant.

M. Chipenko apprécie quant à lui d’ores et déjà le menu qui l’attend à bord de la station, «beaucoup plus varié que dans un restaurant», avec des plats de la cuisine russe et caucasienne, ainsi que de la soupe traditionnelle ukrainienne aux betteraves – le borchtch.