Coronavirus : Trop tôt pour lever l’alerte maximale dans la crise du Covid, selon l’OMS

Jamais abaissé depuis 2020

Le 30 janvier 2020, le comité d’urgence de l’OMS était parvenu à un consensus et avait classifié la flambée de Covid-19 comme une «urgence de santé publique internationale» (USPPI). Depuis, le niveau d’alerte n’avait pas été abaissé. Et Tedros Adhanom Ghebreyesus a averti que «le virus continue d’évoluer et qu’il reste de nombreux risques et incertitudes». «La pandémie nous a déjà surpris et pourrait très bien encore», a-t-il mis en garde.