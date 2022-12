État civil: Trop tôt, trop de boulot: le Conseil fédéral balaie le troisième sexe

L’inscription «M» ou «F» restera obligatoire sur les documents d’identité. 20min/Marvin Ancian

«Le cadeau de Noël de notre Conseil fédéral: il nous dit que les Suisses sont plus arriérés que les Allemands et les Autrichiens et que la société n’est pas encore mûre pour un troisième sexe». La déclaration est signée de la conseillère nationale Sibel Arslan (PS/BS), qui avait fait voter au parlement en 2018 un postulat qui chargeait le Conseil fédéral de dresser un rapport sur l’introduction d’un «troisième sexe» à l’état civil pour les personnes non binaires ou d’un abandon de la mention du sexe dans les registres.

Celui-ci a été publié mercredi et le Conseil fédéral est sans ambiguïté: il estime que la société n’est pas prête car «le principe de la binarité des sexes y reste profondément ancré et est un modèle consacré par une tradition sociale multiséculaire». «Bien qu’avec une relative timidité, le débat s’amorce en Suisse. Pour l’instant, on n’observe toutefois pas de grand mouvement sociétal, malgré une sensibilisation à ce sujet au cours des dernières années», dit-il.

Des années de travail

Et s’il est vrai que l’Autriche et l’Allemagne ont déjà avancé sur la question (lire encadré), la Confédération ne veut pas lui emboîter le pas… et pas seulement pour des raisons idéologiques. «Abandonner le principe de la binarité des sexes impliquerait de procéder à de nombreuses adaptations des législations fédérales et cantonales. Il faudrait prévoir un délai suffisant pour adapter toutes ces réglementations, l’effort législatif requis demandant plusieurs années», dit le gouvernement. À titre d’exemple, il cite l’armée. «La Constitution ne contient pas de règles concernant les personnes sans mention de sexe ou inscrites sous un autre sexe qu’homme ou femme», écrit-il.