Trop utiliser son natel nuit à la qualité du sperme

L’utilisation fréquente d’un smartphone diminue le nombre de spermatozoïdes. Getty Images

Les légendes urbaines sont nombreuses autour des effets du téléphone portable sur la qualité du sperme. Une récente étude de l’Université de Genève et de l’Institut tropical et de santé publique suisse permet d’y voir plus clair avec des chiffres très parlants. Les chercheurs ont en effet démontré qu’une utilisation intensive du smartphone est associée à une baisse de concentration des spermatozoïdes. Leur mobilité et leur morphologie ne sont toutefois pas affectées.

Du sperme de militaires

Publiés dans la revue médicale «Fertility & Sterility», ces résultats sont basés sur les données recueillies auprès de 2886 hommes suisses âgés de 18 à 22 ans. Ils ont été recrutés entre 2005 et 2018 au sein de six centres de conscription militaire du pays. «Ils ont répondu à un questionnaire détaillé à propos de leurs habitudes de vie, leur état de santé général, la fréquence à laquelle ils utilisaient leur téléphone et l’endroit où ils le plaçaient lorsqu’ils ne l’utilisaient pas», détaille Serge Nef, professeur ordinaire au Département de médecine génétique et développement de la Faculté de médecine de l’UNIGE. D’après l’établissement, il s’agit de la plus importante recherche transversale sur le sujet.

La concentration médiane de spermatozoïdes est significativement plus élevée dans le groupe d’hommes qui n’utilisaient pas leur téléphone plus d’une fois par semaine (56,5 millions/millilitre), par rapport aux hommes qui utilisaient leur téléphone plus de 20 fois par jour (44,5 mio/ml). Soit une diminution de 21% de la concentration en petits soldats chez les utilisateurs assidus.

Emissions plus puissantes

Cette association inverse s’est avérée plus prononcée au cours de la première période d’étude (2005-2007) et a progressivement diminué avec le temps (2008-2018). «Cette tendance correspond au passage de la 2G à la 3G, puis de la 3G à la 4G, qui a entraîné une réduction de la puissance d’émission des téléphones», analyse Martin Röösli, professeur associé au Swiss TPH. Et, malgré ce que l’on aurait pu croire, ranger son natel dans la poche de son pantalon par exemple, n’est pas associé à des paramètres de sperme plus faibles dans les échantillons prélevés.

De nombreuses études ont montré que la qualité du sperme a diminué ces cinquante dernières années dans les pays industrialisés. Le nombre de spermatozoïdes aurait chuté d’une moyenne de 99 à 47 millions par millilitre. Ce phénomène résulterait d’une combinaison de facteurs environnementaux (pesticides, radiations) et comportementaux (nourriture, alcool, stress, tabac). Combattre l’infertilité masculine pourrait donc représenter un véritable défi pour l’avenir (vidéo-ci-dessous).

Les hommes produisent toujours moins de spermatozoïdes.

À la recherche de participants L’UNIGE recherche des participants pour une nouvelle étude sur la fertilité masculine. Financée par l’Office fédéral de l’environnement, l’étude cherche à déterminer si les micro-ondes émises par les portables engendrent une augmentation thermique toxique au niveau des testicules, et si elles affectent la régulation hormonale de la production de spermatozoïdes.