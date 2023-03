Etats-Unis : A coups de blagues, Joe Biden rit de son âge

A 80 ans, l’actuel président américain cherche le ton juste et se risque à des traits d’humour autour de son grand âge, son principal handicap en vue d’une réélection en 2024.

Le président américain Joe Biden rit volontiers de son grand âge, sur un ton bravache. AFP

«Toutes ces années que j’ai passées au Sénat. C’est-à-dire 270 ans…»: Joe Biden cherche le ton juste et se risque à des traits d’humour autour de son grand âge, son principal handicap en vue d’une réélection en 2024. Le président américain, 80 ans à ce jour et qui en aurait 86 à la fin d’un second mandat, répond jusqu’ici surtout sur un ton bravache.

«Regardez-moi!», répète-t-il chaque fois qu’il est interrogé à ce sujet, une manière de souligner son endurance après déjà deux années à exercer l’une des plus écrasantes charges au monde. Souvent, le démocrate, qui a l’intention de se présenter en 2024 mais qui ne s’est pas officiellement déclaré, met un point d’honneur à faire quelques petites foulées avant de prendre son hélicoptère ou son avion, sous les objectifs des photographes.

Biden en bonne santé

Après un discours, que ce soit devant le Congrès ou lors d’un déplacement dans le pays, il s’attarde désormais souvent pour serrer des mains, bavarder et prendre des selfies, comme pour montrer qu’une nouvelle campagne présidentielle, exercice éreintant s’il en est, ne lui fait pas peur.

«Vous pensez que j’en ai besoin?», avait-il rétorqué, interrogé par la presse à l’automne dernier sur la date de son examen médical annuel. Son médecin, après avoir réalisé l’examen en question, vient d’assurer que Joe Biden était en «bonne santé» et apte à assurer ses fonctions. Et ce malgré certaines maladresses relevées par ses opposants républicains, qui se gaussent de voir le président trébucher sur la passerelle d’Air Force One.

Une idée «ridicule»

La «First Lady» Jill Biden, sur CNN, a fait savoir sèchement qu’il n’était certainement pas envisageable que son époux se prête aux tests d’acuité mentale que réclame une prétendante à l’investiture républicaine pour tous les candidats âgés de plus de 75 ans. L’idée est «ridicule», a-t-elle lancé.

Le président américain sait que le sujet est on ne peut plus sérieux: selon un sondage Yahoo News/YouGov conduit fin février, 65% des Américains le jugent «trop vieux» pour un second mandat. Mais Joe Biden fait néanmoins, à l’occasion, quelques petites blagues sur ce sujet longtemps tabou parmi ses partisans.

Un peu de cheveux

Lundi face à un syndicat de pompiers, il a rappelé qu’il avait été élu pour la première fois en 1972, «quand j’avais un peu de cheveux». Et le démocrate s’est même risqué à ironiser lundi sur un sujet délicat: l’opération subie en 1988 pour des anévrismes au cerveau.

«Ils ont dû enlever le haut de mon crâne plusieurs fois, regarder si j’avais un cerveau», a lancé Joe Biden, gaffeur notoire parfois décrit comme sénile par certains républicains.

Ronald Reagan aussi

Avant lui, un président en campagne pour un second mandat avait déjà été attaqué sur son âge: Ronald Reagan. Le républicain, 73 ans à l’époque, ce qui en faisait le président en exercice le plus âgé de l’histoire américaine, avait choisi l’humour lors d’un débat télévisé en 1984. «Je ne ferai pas de l’âge un sujet dans cette campagne. Je ne vais pas exploiter à des fins politiques la jeunesse et l’inexpérience de mon adversaire», avait-il ironisé, une réplique restée célèbre.

Pour Joe Biden, l’un des grands enjeux, s’il se lance dans la course à sa réélection, sera de trouver le ton juste sur son âge, qui est affaire de chiffres mais aussi de perception. Ainsi, dans le sondage cité plus haut, seuls 45% des Américains jugent que Donald Trump serait «trop vieux pour un second mandat». Alors qu’à 76 ans, le républicain n’est pas beaucoup plus jeune que Joe Biden.

Les humoristes en rient

Le président démocrate voudra toutefois sans doute s’assurer qu’il reste le seul à faire des blagues sur son âge. Le «Wall Street Journal» notait ainsi dans un récent article que les humoristes de la télévision américaine, qui avaient jusqu’ici pour la plupart épargné Joe Biden, avaient pour certains commencé à davantage l’égratigner.

Jimmy Kimmel, animateur du «late show» de la chaîne ABC, a par exemple moqué la découverte récente de documents classifiés dans le garage du président, à côté de sa voiture de sport. «Qu’est-ce qui est le plus dangereux? Que Joe Biden ait des documents confidentiels ou que Joe Biden ait les clés d’une Corvette?», a-t-il lancé.