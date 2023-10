trophée Roses des sables: Une vaudoise à l’assaut du désert marocain

Depuis un an, Océane Guibert s’entraîne pour un rallye tout-terrain. Son objectif? Éviter les problèmes mécaniques et finir la course.

«C’est un peu la course, mais j’ai vraiment hâte d’y être! Je me sens prête aussi bien physiquement que techniquement. Ma moto est déjà en route, avec ses pièces de rechange et tous les autocollants de sponsors. Tous ces préparatifs sont stressants, mais je suis impatiente de vivre cette expérience», s’enthousiasme Océane Guibert, 28 ans, quelques jours avant son départ pour le Maroc où elle participera au Trophée Roses des Sables. Le départ est prévu le 13 octobre.

Soutien à des associations

Seule motarde de l’édition de ce rallye 100% féminin, elle parcourra plus de 1500 km dans le désert pour soutenir cinq associations, œuvrant pour les enfants de la région. «Après le tremblement de terre du 8 septembre, je me sentais un peu coupable d’y aller, mais bien vite, la population a demandé aux touristes de continuer à venir dans le pays. Le côté associatif de la course prend encore plus de sens maintenant. Par exemple, l’association que je soutiens, Enfants du Désert, développe des projets pour la reconstruction globale de villages touchés.»

Un an de préparation

«J’aime bien les défis. Après avoir visionné la vidéo d’une ancienne participante, je me suis inscrite dans la foulée», raconte-t-elle avec enthousiasme. Et si la course commence le 13 octobre, l’aventure a démarré il y a un an déjà. Entraînements, adaptation du véhicule, apprentissage des bases de la mécanique, recherche de sponsors: «Il faut beaucoup s’investir», reconnaît Océane, qui s’est d’abord inscrite pour l’édition de 2022. Malheureusement, une blessure l’a contrainte à repousser d’un an sa participation: «Au lieu de 6 mois de préparation, j’ai eu plus d’une année, ce qui m’a permis de me préparer au mieux à cette course, car même si j’ai le permis moto depuis 5 ans, je n’avais jamais fait de tout-terrain. En théorie, je sais rouler dans le sable: il faut se tenir en arrière et mettre les gaz. Mais en pratique, je ne l’ai fait qu’une fois, pendant dix minutes, il y a un an, au Maroc.» Grande sportive – elle est professeure de patinage artistique à Morges – Océane a pratiqué, plus jeune, le vélo, le bicross et le BMX. «Ces sports m’ont permis d’avoir une bonne base et des réflexes utiles pour la moto», explique la jeune femme qui s’entraîne en Italie, la pratique de la moto tout-terrain étant interdite en Suisse.

Si la course commence le 13 octobre, la préparation pour le rallye a commencé il y a un an déjà. ©Ars Fabula

«Mon but, c’est de finir»

«Je n’arrête pas d’imaginer la ligne d’arrivée! Mon but dans cette course, c’est de finir. On est jamais à l’abri d’une panne ou d’un problème technique et même si je connais les bases de la mécanique, je ne suis pas une experte. Heureusement, on a droit à une assistance et j’ai une conseillère pour m’aider à me préparer, donc je me sens bien et prête pour réussir.» En juin dernier, Océane a participé à sa première course d’endurance. Avec sa moto de 130 kilos, elle devait parcourir 800 km en deux jours. «Nous étions cinq filles au départ, sur 300 concurrents, mais cela nous a permis de créer un réseau et une vraie amitié entre nous.» La solidarité entre les participantes, c’est aussi ce qui motive la Vaudoise, qui se réjouit dans cette compétition 100% féminine.

Inspirer d’autres femmes

«Une fille avec un casque, la plupart du temps, on la voit que comme la passagère d’un homme. Avec le nom «Notyourpassenger», je voulais casser ce cliché», explique-t-elle à propos de son compte Instagram, sur lequel elle met en images sa passion: «J’aime bien montrer ce que je fais. Je n’ai commencé qu’il y a un an et c’est possible de se lancer dans un tel challenge avec peu d’expérience. Il n’y a pas d’âge pour se lancer et je veux que d’autres filles se disent: si elle peut le faire, je le peux aussi.» Pour la suite, Océane espère prendre le départ d’un rallye en compagnie de son père, lui aussi motard et ancien enduriste: «Je ne vais pas m’arrêter là. Ce n’est pas une lubie, j’aime vraiment le rallye et j’ai adoré toute la préparation. J’étais déjà proche de mon père avant de découvrir cette discipline mais le fait de partager cette passion nous a encore plus liés.»