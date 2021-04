AUDI E-TRON S cONTRE TROTTINETTE ÉLECTRIQUE - Trottinette électrique ou voiture: qui est la plus rapide en ville?

En ville, on est plus rapide à vélo ou en trottinette électrique qu’en voiture. Nous avons voulu tester cette vérité en mettant en concurrence l’Audi e-tron S et une trottinette électrique dans les rues du centre-ville de Zurich.

Samedi matin, 11 heures. Le lieu de rendez-vous a été fixé sur le parking du jardin chinois situé sur les rives du lac de Zurich. C’est un peu David contre Goliath. D’un côté, le tout nouveau Audi e-tron S avec ses 503 ch (370 kW) sous le capot, capable d’atteindre une vitesse maximale de 201 km/h et une autonomie de 340 km; de l’autre, la trottinette électrique d’Audi et Segway, capable d’offrir une autonomie de 65 kilomètres et une vitesse maximale de 20 km/h. Leur mission: traverser le centre-ville depuis le jardin chinois jusqu’à la Prime Tower.

En tant que Zurichoise, je connais le centre-ville comme ma poche, d’autant plus qu’il m’arrive d’y circuler à vélo. J’ai donc un léger avantage sur mon adversaire, Michael, qui se repère moins bien à Zurich. En revanche, je n’ai encore jamais utilisé de trottinette électrique. Certes, je me suis entraînée sérieusement la veille, mais cela ne suffit pas pour que je me sente totalement en confiance. En tout cas, mon objectif est clair: franchir, coûte que coûte, la ligne d’arrivée avant l’Audi e-tron S!

Qui remportera la course?

Avant le départ, Michael entre la destination dans son GPS. Le parcours fait un peu moins de huit kilomètres et, d’après ce qu’indique le système de navigation, il lui faudrait environ 20 minutes pour parcourir la distance avec son SUV électrique. Étant donné que j’ai le droit d’emprunter les pistes cyclables, mon parcours ne fait que 5,4 km selon le GPS, qui m’indique par ailleurs une durée de 19 minutes. Attention, les chronomètres sont prêts! Prêt, feu, partez!

Je démarre en trombe avec ma trottinette électrique, à fond les manettes! À 20 km/h, je passe d’abord devant la sculpture Eurêka, créée par Jean Tinguely, laissant derrière moi le jardin chinois. Bien qu’il ne soit que 11h30 passé, la promenade du lac est déjà bien fréquentée. C’est donc avec prudence que je me faufile entre les passants, craignant de perdre un temps précieux. Au niveau de la zone de baignade Utoquai, je cherche du regard l'Audi e-tron S bleue de Michael, sans succès. Serait-il déjà passé? Jusqu'à Bellevue, je passe bien, mis à part les feux rouges qui me ralentissent. Sur le quai de la Limmat, je peux à nouveau accélérer. Si seulement il n'y avait pas les pavés dont les secousses me tapent dans le dos.

Grosse frayeur sur la piste cyclable

À hauteur de la gare centrale, je bifurque à gauche sur le pont, passe devant le musée national où je manque de peu de me faire renverser sur la piste cyclable par un autocar. Je suis contente que le feu soit au rouge, histoire de reprendre mes esprits. C’est là que je l’aperçois! Michael se trouve juste à côté de moi au feu et rigole. Ce n’est pas possible! Le feu passe au vert et je fonce tout droit dans la Zollstrasse. Dernière ligne droite! La voie est libre. Pour aller encore plus vite, je rentre la tête, je plie les genoux et j'essaie de me faire aussi petite que possible. Au loin, j’aperçois la Prime Tower. À moi la victoire! Après le parc Josefwiese, je tourne à gauche, sous les arches du viaduc; je passe devant l’espace Frau Geroldsgarten et c’est gagné! Cela m'a pris exactement 20 minutes et 35 secondes. Aucune trace, en revanche de Michael et de l'Audi e-tron S. La trottinette électrique a remporté la course!

Trafic à l’arrêt et conducteur qui cherche son chemin

Je savoure ma victoire et suis la localisation de l'Audi en direct. Il est coincé sur les quais de la Sihl. Au bout de 26 minutes et 1 seconde, l'Audi e-tron S franchit finalement la ligne d'arrivée. «J'étais sûr que tu allais gagner avec ta trottinette électrique», s’exclame Michael, qui attribue ce retard à un Polonais qui roulait à deux à l’heure le long du quai de la Sihl. Mais ce n'est pas tout, il a également perdu beaucoup de temps sur la Seestrasse. «Le trafic était déjà à l'arrêt au niveau d'Utoquai. Au centre-ville, ça roulait mieux, mais j’ai dû constamment m’arrêter pour laisser passer les piétons et les cyclistes, ce qui m’a fait perdre du temps», explique-t-il.

Une combinaison intéressante

Ça me va très bien! Après tout, j’ai gagné. Seul bémol: avec ses 19 kg, la trottinette électrique est assez lourde. Cela signifie qu’il faut que je la cadenasse quelque part, car c’est juste impossible de l’emporter sous le bras. Heureusement que l’engin électrique est pliable et qu’on peut le caser dans le coffre de l’Audi e-tron S!