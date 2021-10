Genève : Trottinette percutée par une auto sur la voie du tram

Le conducteur d’une trott’ a été emmené à l’hôpital, après un heurt au centre-ville.

Une trottinette et une voiture sont entrées en collision, vendredi, vers 16h, au croisement du boulevard du Pont-d’Arve, et de la rue de Carouge, dans le quartier de Plainpalais. Le pilote du deux-roues circulait sur la voie du tram, et de plus, il n’a pas respecté le feu devenu rouge, au carrefour, a détaillé la police cantonale. Une voiture qui circulait normalement sur le boulevard l’a alors percuté. Les forces de l’ordre ont indiqué que le conducteur de la trottinette avait été emmené à l’hôpital cantonal en ambulance pour des contrôles médicaux. L’accident a causé des perturbations du trafic automobile et des TPG.