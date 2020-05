Trottinettes et vélos électriques misent sur le déconfinement

Rédiger un nouveau commentaire

Voilà une énorme bêtise, trottinettes et vélos électrique soit des élément ayant besoin de batteries dont les composants sont hyper-polluants à l'extraction et que l'on peut retraiter, un non sens-écologique !

Philippe 06.05.2020 à 12:54

Faudrait déjà mettre des vraies règles pour les trottinettes, on sait très bien qu’il y a un gros flou pour la circulation de ces engins. J’ai voulu m’en acheter une, mon assureur m’en a vite dissuadé, déjà faut faire une assurance à part et si on a un accident avec un piéton ou un cycliste ou même une voiture on est responsable la plupart du temps et sans cette assurance complémentaire on l’a dans l’os.