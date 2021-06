Tunisie : Troubles et manifestation contre les violences policières à Tunis

En réaction à la mort suspecte d’un jeune qui venait d’être interpellé à Tunis, des manifestants sont descendus dans les rues pour protester.

Un face-à-face a opposé jeunes et policiers samedi soir dans la banlieue de Tunis, quelques heures après une manifestation contre le gouvernement et les violences policières, en réaction à la mort suspecte d’un jeune qui venait d’être interpellé.

Enquêtes ouvertes

Des protestataires ont jeté des chaises sur la police sur l’avenue Bourguiba, en plein centre de Tunis, au début de la manifestation, et plusieurs manifestants ont été interpellés. «Nos jeunes risquent leur vie dans des bateaux vers l’Europe, parce que l’école ne vaut plus rien, la santé pareille, et la police fait n’importe quoi, on a peur pour leur avenir», s’est emportée une manifestante, enseignante.