Suisse romande : Trouver de la vaisselle réutilisable devient un vrai défi

Les organisateurs de manifestations sont toujours plus nombreux à vouloir une solution écolo pour leurs stands de restauration. Mais les fournisseurs n’arrivent plus à suivre. Ce qui pose problème par exemple à Neuchâtel, où la pratique est obligatoire.

Les entreprises romandes qui proposent de la vaisselle en location travaillent sans relâche: alors que de plus en plus d’organisateurs d’événements se tournent vers cette solution écolo, ils n’arrivent plus à répondre à la demande et les choses ne vont pas s’arranger durant la période estivale, qui concentrent un maximum fêtes, festivals et autres manifestations, relatait la RTS la semaine dernière.