États-Unis : Trouver l’amour comme au XIXe siècle

La plateforme de streaming Peacock prépare une émission de dating dans laquelle les candidats seront plongés à l’époque de la Régence anglaise.

La future émission «Pride and Prejudice: An Experiment in Romance» plongera les candidats à l’époque à laquelle se déroule «La chronique des Bridgerton». LIAM DANIEL/NETFLIX

À l’époque de Tinder, Adopte un Mec et Meetic, voilà une idée qui a de quoi surprendre. Peacock, plateforme de vidéo à la demande appartenant à NBCUniversal, a choisi de développer une émission de rencontre inspirée d’Orgueil et préjugés (Pride and Prejudice en anglais), livre de Jane Austen se déroulant au début du XIXe siècle. Un peu comme si «Le Bachelor» rencontrait «La chronique des Bridgerton», dont la saison 2 se fera sans Regé-Jean Page.

Intitulé «Pride and Prejudice: An Experiment in Romance», le programme doit permettre à une héroïne de trouver son duc, écrit Peacock. Les participants, dont la sélection a commencé sur internet, seront transportés dans l’Angleterre de la Régence – période allant de 1811 à 1820 – et seront logés dans un château situé dans la campagne. La jeune femme célibataire et ses prétendants découvriront alors l’art de la séduction tel qu’il se pratiquait au début des années 1800.

«Des promenades en calèche aux balades sur le lac en passant par le tir à l’arc et les lettres manuscrites pour communiquer, l’héroïne et ses soupirants seront immergés dans une quête de l’amour et un voyage dans le temps», promet Peacock. Les hommes présents auront fort à faire, puisqu’ils ne devront pas uniquement séduire la demoiselle cherchant l’âme sœur, mais également sa cour.