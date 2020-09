Fortement mobilisé ce printemps, le CHUV se dit prêt à faire face à une deuxième vague, grâce à 3 unités de soins intensifs mobilisables si besoin. Keystone

Avec un taux d’infections de plus de 200 cas pour 100’000 habitants, le canton de Vaud est loin devant le reste de la Suisse (62 en moyenne), et vient d’introduire les mesures les plus restrictives du pays. Mais le spectre d’un verrouillage trop strict plane sur les autorités, qui cherchent la meilleure façon d’appliquer «des mesures efficaces mais aussi acceptées par la population», a expliqué jeudi matin le médecin cantonal, Karim Boubaker, lors d’un point presse.

Au niveau sanitaire d’abord, Karim Boubaker assume le principe de «quarantaine sociale» ou «allégée» (lire ci-dessous). Il indique en outre que des discussions sont en cours entre la conférence des médecins cantonaux et la task force fédérale pour alléger les quarantaines et les rendre plus tolérables. «Cela devient toujours plus dur de les faire appliquer, d’autant plus avec près de 150 nouveaux cas par jour», résume-t-il. L’expérience montre toutefois que le cercle des contacts concernés par une quarantaine n’a pas besoin d’être élargi, car les infections se limitent surtout aux premiers maillons de la chaîne de transmission, ajoute-t-il. Qui plus est, jeudi, la RTS révélait que le Canton n’imposait plus l’isolement si les personnes ayant eu un contact étroit avec un malade ne vivent pas sous le même toit ou n’ont pas de relation intime avec un cas de Covid-19.

Fonctionnement presque normal

Au niveau hospitalier, ensuite, le CHUV se dit prêt à une deuxième vague sans toutefois vouloir dévier pour l’instant de son fonctionnement habituel. «On est bien loin de la situation de février ou avril. Il n’y a actuellement aucune surcharge», décrit Philippe Eckert, directeur du CHUV, qui compte 23 hospitalisations, contre 150 au plus fort de la crise. L’hôpital tourne à 90% de ses capacités, et trois unités de soins intensifs sont mobilisables rapidement, soit 14 lits. Un plan de déploiement est prêt pour faire face à une nouvelle vague, mais il devrait se mettre en place de façon plus progressive et sectorielle, et implique une coordination entre hôpitaux. «Plus question d’annuler toutes les vacances du personnel à la fois», rassure par exemple Philippe Eckert, qui n’exclut toutefois pas la possibilité de le faire pour un service à la fois, mais seulement en dernier recours.

Embauche et rattrapage des vacances

Au niveau du personnel, justement, la situation reste tendue à en croire le ressenti de ce dernier. À l’image des HUG, qui ont créé 380 postes et transformé 200 CDD en CDI, le CHUV a engagé près de 90 personnes, principalement des étudiants fraîchement diplômés. De quoi renforcer notamment le système de tri à l’entrée de l’hôpital, et gonfler le pool de collaborateurs qui tournent dans les services. Les vacances annulées ce printemps ont toutes pu être rattrapées, ajoute Philippe Eckert, forçant certains secteurs à ralentir le rythme des interventions. Au total, les heures supplémentaires n’ont pas dépassé les 8 par semaine en moyenne, ajoute la directrice des soins, Isabelle Lehn. Mais les soignants font entendre leur voix depuis quelques jours, dénonçant une fatigue structurelle liée à un effectif trop réduit notamment.

«Nous sommes en discussion constante avec les différentes organisations qui représentent le personnel pour évoquer les problématiques qu’ils rencontrent dans les nombreux services de l’hôpital, ce qui permet de régler de nombreuses situations, assure la ministre de la Santé, Rebecca Ruiz. En 2020, le Conseil d’État a revalorisé les bas salaires du CHUV ainsi que dans l’ensemble du secteur, y compris dans les établissements où nous ne sommes pas employeurs. En outre, le CHUV engage chaque année du personnel pour faire face à la hausse de l’activité. On ne peut donc pas dire qu’il y a un problème structurel causé par un manque d’engagements, ce type de critiques ne m’étaient d’ailleurs pas parvenues avant la pandémie.»