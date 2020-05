Surf Mesa

Trouver son remix «ily» était trop difficile

Le Californien Surf Mesa peut remercier son label qui a eu la judicieuse idée de renommer son single «ily (i love you baby)»

C’est en mars 2020 que le producteur américain de 20 ans a commercialisé «ily», remix de «Can’t Take My Eyes Off You», de Frankie Valli, sorti en 1967. Si le morceau est aussitôt devenu viral sur TikTok, il n’a pas pour autant, phénomène étonnant, décollé sur les plateformes de streaming. «Nous avons découvert que les gens le recherchaient avec les mots «Surf Mesa I Love You», a expliqué le directeur du label Astralwerks à rollingstone.com. Nous avons donc ajouté «i love you baby» (ndlr: célèbres paroles de la chanson) au single».