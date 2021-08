Vidéo : Trouver un contenu précis sur YouTube sera plus facile

La plateforme vidéo va intégrer les chapitres dans les résultats de son moteur de recherche.

YouTube compte plus de 2,2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels.

YouTube a annoncé dans un nouveau billet de blog l’arrivée de nouvelles fonctionnalités qui vont faciliter la navigation sur la célèbre plateforme vidéo. L’année passée, le service avait lancé la possibilité de segmenter de longues vidéos en plusieurs chapitres pour permettre aux utilisateurs d’accéder plus rapidement à des contenus spécifiques. Bientôt intégrés directement aux résultats de recherche de la plateforme, ces chapitres vont permettre d’afficher des résultats plus riches et précis. YouTube dit avoir entendu les retours des utilisateurs qui réclamaient un moyen de mieux connaître les différents sujets traités dans une vidéo avant de s’y plonger.