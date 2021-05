Jeux vidéo : Trouver une PS5 restera difficile jusqu’en 2022

La pénurie de puces électroniques ne permet pas à Sony de répondre à la demande des consommateurs, a confirmé un cadre de la firme nippone.

Mettre la main sur une PlayStation 5 est difficile depuis son lancement et cela devrait le rester au moins jusqu’en 2022. Sony, qui a écoulé 7,8 millions d’exemplaires de sa console de dernière génération entre sa sortie en novembre 2020 et la fin de l’année fiscale qui s’est terminée le 31 mars, connaît toujours des difficultés à produire suffisamment de PS5 pour répondre à la demande. En cause: la pénurie de puces électroniques qui affecte de nombreuses entreprises.