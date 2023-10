Troye Sivan se la joue femme fatale dans son nouveau clip

Après avoir affolé la Toile avec son clip hot, «Rush», Troye Sivan continue sur la lancée. Dans la vidéo de son single «One of Your Girls», mise en ligne vendredi 13 octobre 2023, le chanteur apparaît pour la première fois en drag-queen. Avec sa longue crinière blonde, ses tenues sexy et ses poses lascives, l’Australien de 28 ans incarne avec une aisance déconcertante une femme fatale bien décidée à séduire un jeune homme au torse nu, joué par le chanteur et acteur Ross Lynch.