«Moment historique» : Trudeau annonce des élections anticipées au Canada

Invoquant la sortie de la pandémie, le Premier ministre canadien convoque les citoyens aux urnes le 20 septembre. Les autres partis dénoncent un calcul politique.

«Choisir comment sortir de la pandémie»

Selon lui, le pays se trouve à un «moment historique» et il est donc «extrêmement important que les Canadiens puissent choisir comment on va sortir de cette pandémie et comment on va rebâtir en mieux».