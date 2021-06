Voiture-bélier au Canada : Trudeau: «Cette tuerie n’était pas un accident, c’était une attaque terroriste»

Le Premier ministre canadien a condamné mardi l’attaque «islamophobe» commise par un jeune homme de 20 ans, qui a tué quatre membres d’une famille pakistanaise dimanche au volant de son véhicule.

Meurtre avec préméditation

L’auteur de l’attaque, arrêté peu après les faits, a été inculpé de quatre chefs de meurtre avec préméditation et plusieurs dirigeants de la communauté musulmane ont appelé la justice à qualifier cet acte de terrorisme.

«On espère tous que le petit garçon pourra se remettre de ses blessures rapidement. Même si on sait qu’il vivra longtemps avec la tristesse, l’incompréhension et la colère causées par cette attaque lâche et islamophobe», a ajouté le chef du gouvernement canadien.