Canada

Trudeau «choqué» par la vidéo d'une arrestation d'un chef autochtone

En plein débat sur le racisme au sein des forces de l'ordre, le Premier ministre canadien a demandé vendredi une enquête sur des images «choquantes» montrant l'arrestation brutale d'un Amérindien.

Les images, filmées et diffusées par la police elle-même, montrent un policier fédéral de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) se précipitant sur le chef Allan Adam alors qu'il sort de sa voiture, avant de le plaquer violemment à terre et de le frapper au visage. «Nous avons tous vu la vidéo choquante de l'arrestation du chef Adam et nous devons faire la lumière sur cette question», a déclaré Justin Trudeau lors de son point presse quotidien. «Je pense que tous ceux qui ont vu cette vidéo ont des questions sérieuses à poser et c'est pour cela que nous sommes en train d'appeler à une enquête indépendante, transparente qui va nous donner les réponses», a-t-il ajouté.