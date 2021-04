Canada : Trudeau mobilise ses troupes avant de possibles élections

Le Premier ministre Canadien Justin Trudeau a promis samedi une relance verte et vivement fustigé ses rivaux conservateurs dans un discours à nette saveur électorale, en conclusion du congrès virtuel de son parti libéral.

Image d’archive AFP

«Ensemble, on a accompli beaucoup de choses (…) mais le travail est loin d’être terminé», a lancé Justin Trudeau aux militants de son parti les invitant à la mobilisation dans un message vidéo, alors que la classe politique s’interroge l’éventualité d’une campagne électorale dans les prochains mois.

Reconduit au pouvoir en octobre 2019, Justin Trudeau dirige depuis cette date un gouvernement minoritaire, une situation qui alimente les rumeurs de scrutin anticipé, même s’il répète ne pas souhaiter d’élections en pleine période de pandémie.

«Pendant qu’on lutte pour en finir avec la pandémie (…) il faut se préparer pour ce qui vient après», a souligné le Premier ministre, faisant valoir que son parti est le «seul qui a un vrai plan pour s’attaquer au changement climatique et léguer un avenir plus propre et plus prospère». À ce propos, il s’en est pris vivement aux conservateurs – le principal parti d’opposition – qui, a-t-il dit, «ont refusé de reconnaître que les changements climatiques sont réels».

Climat

Lors de leur congrès le mois dernier, une majorité de délégués conservateurs a rejeté une résolution visant à reconnaître la réalité du changement climatique. Accusant les conservateurs et leur chef Erin O’Toole d’être «déconnectés de la réalité», il leur a aussi reproché d’avoir «flirté avec la désinformation» sur les questions de santé publique et notamment sur les livraisons de vaccins pendant la pandémie.

Debout et en bras de chemise, le Premier ministre a défendu son bilan affirmant notamment que son gouvernement est sur la bonne voie pour réaliser son engagement que «tous les Canadiens qui le souhaitent soient pleinement vaccinés d’ici à la fin de l’été».

Réunis en congrès virtuel pendant deux jours, les militants libéraux ont débattu et approuvé un certain nombre de résolutions sur la santé et l’économie, appelant notamment à l’instauration d’un revenu universel de base pour les Canadiens afin de lutter contre la pauvreté et à une relance verte. Ces résolutions doivent contribuer à orienter la plateforme électorale du parti dans la perspective d’élections qui pourraient avoir lieu cette année.

Le vote de défiance s’éloigne

Un des partis d’opposition, le Nouveau parti démocratique (NPD-gauche) – qui était aussi en congrès ce week-end – a annoncé son intention de soutenir le gouvernement pendant la pandémie, ce qui devrait éviter un vote de défiance à Justin Trudeau à brève échéance. Mais il pourrait être tenté, une fois que la menace de la pandémie aura diminué, de provoquer des élections dans l’espoir de retrouver une majorité au parlement.

Invité de marque du Congrès, l’ancien gouverneur des banques centrales du Canada et de Grande-Bretagne, Mark Carney, considéré comme une recrue possible du parti libéral et par certains comme un successeur éventuel à Justin Trudeau avait déclaré vendredi qu’il apportait son plein soutien au parti. Mais il a évité de préciser s’il se présenterait aux prochaines élections.