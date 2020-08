Canada Trudeau remanie son gouvernement sur fond de scandale

Le Premier ministre canadien a procédé à un changement dans son équipe, après une démission fracassante dans le sillage d'un scandale éthique qui le visait.

Chrystia Freeland a prêté serment mardi en début d'après-midi lors d'une cérémonie officielle à Ottawa, en présence notamment de M. Trudeau et de la gouverneure générale Julie Payette, représentante de la reine Elizabeth au Canada, tous masqués.

Mme Freeland et M. Trudeau se sont salués d'un coup de coude, pandémie oblige.

«Discours du Trône»

Son gouvernement, minoritaire depuis les législatives de fin 2019, engagerait alors sa responsabilité devant les députés lors d'un «discours du Trône» présentant les grandes lignes de l'action gouvernementale, et lors de la présentation de son nouveau budget.

Deux occasions potentielles offertes à l'opposition pour faire tomber le gouvernement et provoquer des élections anticipées.

Ancienne ministre des Affaires étrangères qui avait piloté la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain avec les Etats-Unis et le Mexique, Chrystia Freeland, 52 ans, avait été promue vice-Première ministre après la réélection des Libéraux de Justin Trudeau en octobre dernier. Elle est considérée comme sa plus proche ministre, et comme une candidate potentielle à sa succession à la tête du parti libéral.