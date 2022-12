Trueno arrêté par la police en plein concert

Buenos Aires : Le rappeur Trueno arrêté par la police en plein show

Les vidéos , impressionnantes, de l’arrestation de Trueno sont actuellement repartagées en masse sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l’artiste de 20 ans est une star du hip-hop hispanophone. Ces deux albums, «Atrevido» et «Bien o Mal», cumulent plusieurs millions de streams et il est en couple avec la rappeuse Nicki Nicole, autre sensation du rap argentin, vue au Montreux Jazz Festival en 2022. Sur les diverses séquences, on peut apercevoir Trueno se faire encercler par des policiers, alors qu’il venait de terminer son titre «Tierra Zanta». Il se fait embarquer sous les cris de la foule, plus de 8000 spectateurs.