Truffe blanche d’Alba: voyage gastronomique dans le nord de l’Italie

Son goût est sensationnel. Sa rareté fait de ce champignon un des aliments les plus chers du monde. Partons pour le Piémont et la Lombardie où des chefs subliment ce produit sauvage.

La 23e édition de la vente aux enchères de la Foire internationale de la truffe blanche d’Alba s’est tenue hier dans la ville piémontaise, située au sud de Turin. Sur place et en ligne, des enchérisseurs du monde entier ont dépensé des milliers d’euros pour ces champignons (profits sont reversés à des œuvres caritatives), qui appartiennent à la catégorie des aliments les plus chers sur Terre.

Le Piémont est le berceau du diamant de la cuisine et, chaque automne, on le retrouve à la carte des meilleures tables dans le nord de l’Italie. C’est le cas, en Lombardie, au restaurant Al Lago de l’hôtel Sereno, à Torno, au bord du lac de Côme, auquel le guide Michelin a de nouveau attribué une étoile, la semaine dernière. Son chef, Raffaele Lenzi, Napolitain âgé de 38 ans, participe même à la foire d’Alba (jusqu’au 4 décembre) où, cette année, il animera un atelier et une masterclass.

Une truffe pesant 255 grammes présentée à la vente aux enchères, dimanche au château de Grinzane Cavour à Alba. AFP

Explosion de saveurs

«Nous nous fournissons dans deux régions: à Langhe, dans le Piémont, et à Acqualagna, dans les Marches, au centre du pays, et uniquement de la mi-octobre à la fin novembre parce que c’est la meilleure période, détaille Raffaele Lenzi. La saveur est l’élément déterminant et comme il s’agit d’un produit sauvage nous ne pouvons pas contrôler ce paramètre. Bon an, mal an, nous devons nous en remettre à la nature. Cette année, par exemple, les prix sont plus élevés et la qualité inférieure.» Ainsi, la clientèle qui demande l'élaboration d’un menu de quatre plats incluant 16 à 18 grammes de truffe blanche d’Alba paie 280 euros (276 francs) par personne, un tarif variable en fonction du prix du marché.

Le chef Raffaele Lenzi, au restaurant Al Lago, râpe une truffe de Langhe sur un risotto (riz carnaroli de la réserve San Massimo) au rabiola di Roccaverano (fromage à pâte molle). Il Sereno Lago di Como



C’est justement grâce à un millésime comme 2022, où le professionnel ne peut se cacher derrière l’exubérance de la truffe, qu’on peut juger de son talent. Au restaurant Al Lago, la blanche s’invite notamment dans deux plats à l’apparente simplicité. D’abord une association avec d’autres champignons, en l’occurrence des cardoncelli (pleurotes du panicaut) ou des cèpes, pain de livèche, crème de châtaigne et… du café! Autre proposition, plus convenue de prime abord: le risotto. Ce classique est un exercice de style. Raffaele Lenzi travaille le riz carnaroli de la réserve San Massimo dont le croquant contraste avec le crémeux du rabiola di Raoccaverano. Ce fromage à pâte molle piémontais est fait avec trois laits crus (vache, chèvre, brebis). Les arômes truffiers complètent admirablement l’explosion des saveurs.

De la chasse aux champignons à la dégustation

Splendeur pour la vue et le palais, la rive entre la ville de Côme et Bellagio est jalonnée de bonnes adresses de toutes catégories où les cuisiniers travaillent la truffe blanche d’Alba. Ce n’est certainement pas un gastronome tel que George Clooney, qui habite dans une villa juste en face, qui dira le contraire. Citons, entre autres, l’Osteria il Governo 1801 qui surplombe le lac, L’Aria au Mandarin Oriental, le Filo à l’hôtel Filario. Par exemple, au Mistral, restaurant une étoile du grand hôtel Villa Serbelloni, à Bellagio, le chef Ettore Bocchia concocte des cappelletti (pâte à l’œuf) farcis de parmesan liquide, consommé de bœuf, purée de marrons et potiron, le tout garni de lamelles du fameux champignon.