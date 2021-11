Protection des animaux : Truies en cage: la donne va changer en Europe

Une pétition de 1,4 million de signatures force l'UE à s'attaquer au problème des truies allaitantes mises en cage. Une pratique déjà bannie en Suisse, à l'exception d'une période de dix jours.

Le bien-être animal devient une préoccupation de plus en plus grande en Europe (image d’illustration).

Ce n’est pas encore la fin des cages pour les truies, mais un mouvement est enclenché: l’Allemagne, deuxième producteur européen de porcs, a décidé l’an dernier d’interdire progressivement cette pratique, une avancée que l’Union européenne aimerait généraliser à tous les États membres. La plupart des truies allaitantes sont placées en cage un peu avant, pendant et après la mise bas pour éviter qu’elles n’écrasent des porcelets, pour gagner de la place et pour réduire la pénibilité pour l’éleveur.

Mouvement européen

1,4 million de signatures

Cages déjà interdites en Suisse

Surcoûts dissuasifs

«Il est probable que la maternité liberté deviendra un standard réglementaire à moyen terme», anticipe le groupe industriel Cooperl, leader du secteur en France qui «sensibilise» ses 2900 producteurs sur le sujet. «Cependant, poursuit-il, le surcoût d’une maternité liberté pour l’éleveur peut être estimé entre +38 et +100% selon la configuration de l’élevage et les options techniques retenues.» Sans qu’il en tire des revenus supplémentaires à ce stade.

Mettre la main au porte-monnaie

«Le porc sans antibiotiques, on arrive à le valoriser auprès du consommateur», qui y trouve son intérêt sur le plan sanitaire, mais il n’y a «objectivement aucune différence gustative entre case et cage», remarque la Cooperl. «Les acteurs ont conscience qu’il faut prendre en compte davantage de critères de bien-être animal, ce qui les freine, ce sont les coûts», résume un expert de l’institut de recherche français Inrae. Tous soulignent que la transition sera plus aisément financée si les consommateurs sont prêts à payer la viande un peu plus cher.