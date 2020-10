Covid-19 : Trump a des «symptômes légers» et garde «bon moral»

Le président américain, qui a longtemps minimisé la dangerosité du coronavirus, a fini par l’attraper. Selon son chef de cabinet, il développe des «symptômes légers» et garde le moral.

Donald Trump présente des symptômes légers et se serait montré fatigué jeudi pendant sa levée de fonds.

Comment l’a-t-il contracté?

Le milliardaire républicain a annoncé jeudi soir que lui et sa femme avaient été testés, après le résultat positif du test d’une proche collaboratrice, Hope Hicks. Quelques heures plus tard, son propre résultat est revenu positif. Cela ne signifie pas pour autant que Hope Hicks lui a transmis, la conseillère ayant peut-être eu une période d’incubation plus rapide.