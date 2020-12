Etats-Unis : Trump à Mar-a-Lago: huit jours de golf, de tweets et de colères

Retranché dans sa gigantesque villa en Floride, contestant toujours la victoire de Joe Biden, le président américain semble vivre une fin de règne difficile.

Les seules images qui resteront des dernières vacances présidentielles de Donald Trump sont celles, prises de loin, où on le voit jouer au golf, tee shirt blanc et casquette rouge vissée sur le crâne.

Fin d’année solitaire pour Donald Trump. Et fin de mandat au goût amer.

Volées d’attaques

Celui qui refuse toujours, près de deux mois après l’élection, d’accepter sa défaite face à Joe Biden, a partagé ses journées au soleil entre parties de golf et tweets colériques.

Il distribué les coups et les insultes, allant bien au-delà de ses traditionnelles cibles que sont les médias et les démocrates.

La Cour suprême, dont il a nommé trois des neuf juges? «Incompétente et faible». Les ténors du parti républicain, son parti? «Pathétiques». Le gouverneur républicain de Géorgie? «Un désastre complet». Le FBI et le ministère de la Justice? «Ils n’ont pas fait leur boulot». Les éditoriaux du Wall Stret Journal? «Ennuyeux et incohérents».