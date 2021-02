Rencontre à Hanoï : Trump a «offert» à Kim Jong Un un vol retour sur Air Force One

Selon la BBC, après leur sommet au Vietnam en 2019, Donald Trump était prêt à faire embarquer le leader nord-coréen à bord de l’avion présidentiel.

Selon ce film, intitulé «Trump Takes on the World» («Trump s’attaque au monde»), l’ancien président américain «a stupéfié même les diplomates les plus aguerris» avec cette offre, que Kim a refusée.

Après avoir échangé insultes et menaces de guerre nucléaire, Kim Jong Un et Donald Trump avaient opéré un extraordinaire rapprochement, marqué par des rencontres aussi historiques que symboliques. Mais aucun progrès n’a été réalisé sur l’épineux dossier des programmes nucléaire et balistique de Pyongyang. Et les négociations sont au point mort depuis l’échec retentissant du deuxième sommet entre les deux hommes fin février 2019 à Hanoï.