Impôts: Trump a payé un million en 2018 et 2019, rien en 2020

Impôts : Trump a payé un million de dollars en 2018 et 2019, mais rien en 2020

750 dollars en 2017, un million en 2018 et 2019, zéro en 2020: l’ex-président des États-Unis a, en matière d’impôts, connu des fortunes diverses durant son mandat. Le Congrès va rendre publiques ses déclarations.

Donald Trump a payé 1,1 million en impôts fédéraux sur deux de ses quatre années à la tête des États-Unis, selon un rapport examiné par des élus mercredi, mais presque rien le reste du temps qu’il a passé à la Maison-Blanche. Le Républicain a payé 750 dollars en 2017, un million, donc, en 2018 et 2019, et rien en 2020, année pendant laquelle ses pertes se sont creusées et il a perdu la présidentielle face au Démocrate Joe Biden.