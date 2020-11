Présidentielle américaine : Trump a «peur» de perdre selon les démocrates de Suisse

Si le président sortant a revendiqué la victoire malgré le décompte en cours, c’est pour «intimider» ceux qui ne pensent pas comme eux», selon la vice-présidente des démocrates de Suisse.

Donald Trump «a peur» de perdre après le comptage des votes anticipés, selon les représentants en Suisse du parti démocrate. «Il n’y a rien de surprenant» dans son cri de victoire et l’annonce d’un recours la Cour suprême, dit leur vice-présidente.

«Nous savions que c’est ce qu’il ferait», a expliqué mercredi matin à Keystone-ATS Elizabeth Voss, alors que la course entre le président américain et Joe Biden est serrée. Elle redoute que ce discours soit vu par ses soutiens comme une autorisation à «célébrer» et à «intimider» ceux qui ne pensent pas comme eux, «comme ils l’ont fait depuis quatre ans».