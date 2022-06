Grandson, un artiste engagé, à voir au Caribana

Le sympathique Jordan Benjamin, de son vrai nom, est une bête de scène. IMAGO/MediaPunch

L’homme est encore relativement inconnu sous nos latitudes en dépit d’un morceau, «Blood/Water» sorti en 2017, qui cumule plus de 450 millions d’écoutes sur Spotify. Grandson, 22 ans, a en tout cas tout pour faire parler de lui. Ses textes sont engagés, sa musique, qui mélange rock, hip-hop et electro, est décapante et ses concerts sont brûlants.

Quel est votre parcours dans la musique?

Je suis originaire de Toronto au Canada, une ville très musicale. J’ai donc grandi en écoutant de la musique, du hip-hop au jazz en passant par le blues et le rock’n’roll qu’adoraient mes parents. Ado, je suis tombé amoureux de la musique alternative et électronique. À 20 ans, j’ai pris toutes ces influences, je les ai mixées, pour créer mon propre son en hommage à ce que j’avais écouté jusqu’alors sans privilégier un style en particulier. Je suis d’une génération qui prend ses inspirations de partout. On a tous téléchargé des centaines de morceaux de genres différents.

Grandson, votre nom de scène qui signifie petit-fils en français, il vient d’où?

C’était quand je vivais à Los Angeles. Je voulais un nom familier et sympa qui donne envie à l’auditeur de m’accueillir chez lui. Quand je me cherchais un nom, mon grand-père est en plus décédé abruptement.

Vous avez sorti votre premier album «Death of an Optimist» («Mort d’un optimiste», en français) en décembre 2020. Que signifie son titre? Vous avez perdu la foi en l’humanité?

En quelque sorte. J’ai commencé à écrire ce disque durant le début de la pandémie. Je me demandais s’il fallait que je continue à conserver le côté optimiste de ma génération après tant de découragement. Trump était alors président des États-Unis à ce moment-là et il a complètement sapé l’enthousiasme de la jeunesse sur des sujets comme le changement climatique. Je dirais que mon album représente une guerre interne entre mon côté le plus cynique et mon côté le plus optimiste.

Vous êtes un artiste engagé, à l’image d’un certain Tom Morello avec qui, d’ailleurs, vous avez réalisé le titre «Hold The Line», sorti en 2021.

Oui. Tom est mon mentor. Mon héros musical. On a beaucoup discuté ces dernières années. Je le considère aujourd’hui comme un ami. Il a été capable de révolutionner sa musique encore et encore tout en restant constant dans ses messages. J’aspire à en faire autant dans ma carrière et ma vie. Comme lui, par exemple, j’incite les gens à s’engager. Lors de l’élection américaine en 2020, j’ai fait partie de la campagne. J’ai aidé des centaines de jeunes à aller voter. C’est la première petite étape pour pouvoir ensuite les sensibiliser à l’égalité des sexes, au changement climatique ou à la violence par armes à feu aux États-Unis. Mon job en tant qu’artiste est d’être un porte-voix, un mégaphone. Ma musique doit être la bande-son de ces combats.

Au moment où on parle, vous êtes à Zurich. Quelles sont vos impressions sur notre pays?

C’est ma première fois chez vous. Jamais je n’aurais imaginé que mes chansons m’emmènent aussi loin de chez moi! Je suis bluffé par le fait que Zurich soit à la fois une ville moderne tout en ayant conservé son identité. Je suis étonné aussi d’entendre toutes les différentes langues parlées dans la rue. J’aimerais beaucoup revenir dans votre pays et y passer plus de temps. J’aimerais pouvoir faire de la randonnée, dont je suis fan, dans vos montagnes qui sont si belles. D’ailleurs, on a tourné quelques images pour un clip ici dans une cabine.