Etats-Unis : «Trump a sombré dans un niveau de folie absolument impensable»

De tous bords, y compris dans le camp républicain, les appels à la démission du président américain se multiplient après les émeutes du Capitole.

A dix jours de la fin de son mandat, Donald Trump est confronté à des appels à la démission de plus en plus nombreux, y compris dans le camp républicain, pour éviter une difficile procédure de destitution en pleine crise politique, sanitaire et économique.