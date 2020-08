Présidentielle américaine

Trump accusé de vouloir détruire la poste US

La campagne présidentielle s’est cristallisée depuis quelques jours, autour de la poste américaine, l’USPS.

«Nous sommes en pleine pandémie, Monsieur le président, et les gens ne doivent pas avoir à mettre leur vie en danger dans une file d’attente, tomber malade et peut-être mourir pour aller voter», a ajouté cette figure de la gauche progressiste.

Un proche de Trump à la tête de la poste

Et les responsables démocrates au Congrès envisagent désormais de convoquer les élus en session extraordinaire à partir du 24 août pour des auditions des responsables du dossier postal et pour voter une aide d’urgence.

«Du pur Trump»

Bulletins en retard

Il sait aussi que ce type de vote pourrait encourager le vote des afro-américains et hispaniques, plus abstentionnistes du fait de leur situation souvent plus précaire. L’élection ayant lieu en semaine, il est en effet nécessaire de quitter le travail pour aller voter. Il n’ignore pas non plus que les électeurs démocrates sont en général plus enclins à voter par courrier que ceux de son camp.