JO de Tokyo : Trump accuse les footballeuses américaines de «folles gauchistes»

L’ancien président américain a tiré à boulets rouges sur la sélection féminine de football, menée selon lui par «un groupe radical de folles gauchistes», après sa médaille de bronze aux Jeux.

Donald Trump n’est plus le président des Etats-Unis mais il continue de faire parler de lui.

«Si notre équipe de foot, menée par un groupe radical de folles de gauche, n'était pas «woke» (ndlr: un terme désignant la prise de conscience des injustices et utilisé avec dédain par certains conservateurs), elles auraient gagné la médaille d'or au lieu du bronze», a réagi le républicain dans un communiqué.

«La femme aux cheveux violets a très mal joué et passe trop de temps à penser à la politique de gauche radicale et à ne pas faire son boulot!» a-t-il ajouté à propos de Megan Rapinoe, 36 ans, double championne du monde et championne olympique de football.