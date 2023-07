Assaut du Capitole: Trump directement visé par l’enquête judiciaire

Le grand favori des primaires républicaines pour 2024 dit qu’on lui a donné «quatre tout petits jours» pour rendre des comptes au grand jury, un groupe de citoyens tiré au sort et doté de larges pouvoirs d’enquête. Donald Trump assure que cette procédure mène «presque toujours» à une inculpation. Dans son texte, l’ancien président qualifie cette enquête de «chasse aux sorcières», de nouvelle «interférence électorale» et d’ «utilisation politique» de la justice.

Il continue de contester l’élection présidentielle de 2020

Donald Trump a écrit avoir «le droit de contester une élection dont je suis convaincu qu’elle a été pipée et volée», et assure qu’il est visé en raison de l’élection présidentielle à venir, pour laquelle il est candidat.

Une commission parlementaire, dissoute au début de l’année par la nouvelle majorité républicaine, a enquêté sur le rôle du républicain lors de l’Assaut du Capitole. Lors d’auditions très médiatisées, ce panel à majorité démocrate a affirmé que l’ancien président avait chauffé ses partisans à blanc avant le coup de force et «failli à son devoir de commandant en chef» pendant l’assaut. Dans son rapport final rendu public en décembre 2022, la commission a estimé que Donald Trump ne devrait jamais pouvoir occuper de nouvelles fonctions publiques après avoir incité ses partisans à l’insurrection.

D’autres enquêtes et inculpations

Trump est déjà inculpé dans une autre enquête fédérale, celle où il lui est reproché d’avoir refusé de restituer des documents qu’il aurait conservés à son départ de la Maison-Blanche, malgré des injonctions judiciaires. Il a plaidé mi-juin non coupable des chefs d’accusation le visant et s’expose à un procès historique et potentiellement très dommageable pour sa campagne à la présidentielle américaine de 2024.