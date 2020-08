États-Unis : Trump affirme que Biden sera le fossoyeur de «la grandeur de l’Amérique»

Le président sortant Donald Trump, qui a été officiellement investi par le Parti républicain jeudi soir à la Maison Blanche, a présenté son rival Joe Biden comme une marionnette de la «gauche radicale».

À moins de 70 jours de l’élection, Donald Trump a clôturé la convention républicaine en dénonçant la «faiblesse» de son adversaire, résumant son bilan à une série de «trahisons» et de «gaffes», et le présentant comme une marionnette de la «gauche radicale».

«Nous produirons un vaccin avant la fin de l’année, et peut-être même plus tôt!», a-t-il lancé dans une allusion à une possible annonce de taille avant le scrutin présidentiel où il briguera un second mandat de quatre ans.