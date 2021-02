Procès en destitution : Trump annonce avoir recruté de nouveaux avocats

David Schoen et Bruce L. Castor Jr vont désormais diriger l’équipe d’avocats de l’ex-président qui sera jugé en destitution à partir du 9 février au Sénat.

Les «très respectés avocats plaidants» David Schoen et Bruce L. Castor Jr vont désormais diriger son équipe, a indiqué Donald Trump dans un communiqué. Bruce L. Castor Jr a fait carrière dans le droit pénal, tandis que David Schoen est spécialisé dans «les procès pour les droits civils en Alabama et la défense pénale fédérale à New York, y compris pour les cols blancs et dans d’autres affaires complexes». David Schoen a déjà collaboré avec l’équipe de défense de Donald Trump et les deux hommes «sont d’avis que la destitution est inconstitutionnelle», selon le communiqué.