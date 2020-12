États-Unis : Trump annonce le départ de son ministre de la Justice Bill Barr

Le président américain a indiqué lundi soir que son ministre de la Justice, tombé en disgrâce après avoir nié l’existence de fraude électorale massive à la présidentielle, allait quitter son poste.

L’annonce de son départ coïncide avec la confirmation de la victoire de Joe Biden par les grands électeurs américains, qui la rend quasiment définitive. Donald Trump s’obstine à dénoncer des fraudes massives et refuse de reconnaître sa défaite. Mais son camp n’a jamais réussi à apporter la moindre preuve pour étayer ces accusations et les dizaines de recours en justice qu’il a présentés ont été quasiment tous rejetés, y compris par la Cour suprême.

Le président républicain a plusieurs fois déploré l’inaction sur ce terrain de Bill Barr, pourtant l’un de ses plus fidèles ministres. Or ce dernier a isolé un peu plus Donald Trump en affirmant, début décembre, n’avoir constaté aucune «fraude à une échelle susceptible de changer le résultat de l’élection».