Diplomatie

Trump annonce le retrait américain du traité «Ciel ouvert»

Les ambassadeur des pays membres de l'Otan ont été convoqués ce vendredi pour une réunion d'urgence suite à la déclaration de Donald Trump.

Renégociation possible

Donald Trump n'a pas fermé la porte à une renégociation de ce traité signé par 34 pays et entré en vigueur en 2002. «Je pense que ce qui va se passer, c'est que nous allons nous retirer et ils vont revenir et demander à négocier un accord», a-t-il dit.

Moscou dénonce

Moscou a déploré la décision américaine. «Le retrait des Etats-Unis de ce traité signifie non seulement un coup porté au fondement de la sécurité européenne mais aussi aux instruments de la sécurité militaire existants et aux intérêts essentiels de sécurité des alliés mêmes des Etats-Unis», a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko, cité par les agences russes.

Parmi les violations dénoncées par Washington, un porte-parole du Pentagone, Jonathan Hoffman, a cité une interdiction aux avions alliés de s'approcher de plus de 500 km de l'enclave russe de Kaliningrad, située entre la Lituanie et la Pologne, et de dépasser de 10 km la frontière entre la Russie et la Géorgie.