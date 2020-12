États-Unis : Trump annonce que son avocat Rudy Giuliani est positif au Covid-19

L’avocat personnel de Donald Trump «a été testé positif au virus chinois», a tweeté dimanche le président américain. Quelques heures plus tôt, l’ancien maire de New York était interviewé sur la chaîne Fox News sans montrer de signe apparent de la maladie.

Rudy Giuliani a participé à plusieurs longues auditions ces dernières semaines, en intérieur et sans porter de masque, pour dénoncer des «fraudes» dans des États-clés.

«Rudy Giuliani, de loin le meilleur maire de l’histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour démasquer l’élection la plus corrompue (de loin!) de l’histoire des États-Unis, a été testé positif au virus chinois», a tweeté le président américain, en réutilisant une expression qui a déjà provoqué le courroux de Pékin.