États-Unis : Trump lance une plainte contre Facebook, Twitter, Google et leurs patrons

Banni des grands réseaux sociaux, l’ancien président américain Donald Trump accuse ces derniers ainsi que leurs patrons de «censure illégale et inconstitutionnelle».

«Aujourd’hui, aux côtés de l’America First Policy Institute», une organisation qui promeut les politiques défendant «l’Amérique d’abord» de Donald Trump, «je dépose, en tant que principal représentant, une action collective majeure en justice contre les géants de la tech comprenant Facebook, Google et Twitter, ainsi que leurs patrons Mark Zuckerberg, Sundar Pichai et Jack Dorsey», a annoncé le milliardaire dans son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey.