États-Unis : Trump appelle Poutine à balancer des infos sur le fils de Biden

En pleine guerre en Ukraine, Donald Trump a exhorté le président russe à dévoiler de potentiels éléments compromettants dont il disposerait sur Hunter Biden.

Donald Trump (à droite) et Vladimir Poutine s’étaient rencontrés lors du sommet du G20 à Osaka en juin 2019, notamment.

Après avoir publié un communiqué pour vanter ses qualités de golfeur , Donald Trump semble s’être trouvé une nouvelle occupation. Alors que la guerre fait rage en Ukraine, l’ancien président américain a appelé Vladimir Poutine à balancer ce qu’il sait sur Hunter Biden, le fils de son successeur. Le républicain revient ainsi sur des accusations qu’il a maintes fois répétées, notamment lors de sa campagne pour la présidentielle de 2020, et qui ont été démenties par l’intéressé.

Hunter Biden est l’une des cibles favorites de Donald Trump. Le camp Trump a régulièrement critiqué le fait que ce fils turbulent ait eu des intérêts économiques en Ukraine et en Chine au moment où son père était vice-président de Barack Obama (2009-2017). Dans une interview diffusée mardi par l’émission «Just the News» du média «Real America’s Voice», Trump a assuré que l’épouse d’un maire de Moscou avait donné 3,5 millions de dollars à Hunter Biden et sa «famille».