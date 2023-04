Etats-Unis : Trump arrive au tribunal pour une comparution historique

L’ex-président américain devrait être formellement inculpé dans le cadre de l’affaire Stormy Daniels, ce mardi à New York. Devant le palais de justice, ses soutiens et ses détracteurs se font face.

Donald Trump à son arrivée au tribunal, ce mardi à New York. Getty Images via AFP

Donald Trump est arrivé mardi au tribunal pénal de Manhattan, à New York, pour comparaître en justice dans une affaire de fraude liée à de l’argent versé en 2016 à une star du porno, un événement judiciaire sans précédent pour un ancien président américain. «Je me dirige vers (...) le tribunal. Ça semble si SURREALISTE – WOW, ils vont M’ARRETER. Je n’arrive pas à croire que ça se passe en Amérique», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

Mise en accusation formelle

L’ancien locataire de la Maison-Blanche (2017-2021) et qui ambitionne d’y retourner en 2024 est entré dans le palais de justice installé dans le sud de l’île, en vue de sa mise en accusation formelle par un juge, à 14h15 (20h15 en Suisse).

Après un lundi sous une extraordinaire tension médiatique, la justice new-yorkaise a interdit les caméras de télévision et tout mode de transmission à l’intérieur du prétoire. Une unique caméra positionnée dans un couloir du palais de justice pourra filmer l’ancien président des Etats-Unis, qui devrait dire alors quelques mots. Les autorités, inquiètes pour la sécurité autour du palais de justice de Manhattan, ont placé la police de New York «en alerte» et le maire Eric Adams a mis en garde lundi les «fauteurs de troubles».

Manifestations pro et anti-Trump

Devant le tribunal, des centaines de partisans et opposants de Donald Trump se font face sous tension et sous les invectives, même s’ils se sont tenus à distance. Ses détracteurs ont déployé une immense banderole «Trump ment tout le temps».

AFP

Le milliardaire clame son innocence et assure être victime d’une «chasse aux sorcières» orchestrée par les démocrates du président Joe Biden, qui lui aurait «volé» sa victoire à la présidentielle de 2020. «Les démocrates d’extrême gauche ont criminalisé le système judiciaire», a-t-il encore dénoncé mardi, tout en majuscules, sur sa plateforme Truth Social, fustigeant un «tribunal bidon» et un juge «très partial».

New-Yorkais de naissance, Donald Trump a passé la nuit dans sa luxueuse «Trump Tower» et va se soumettre, au tribunal, au rituel imposé à tout prévenu: décliner son nom, âge et profession, effectuer un relevé d’empreintes digitales et peut-être être pris en photo -- le fameux «mugshot», source de tant d’humiliations publiques pour les stars aux Etats-Unis. Mais son statut de haut dignitaire américain protégé par le Secret Service, police de protection des personnalités, pourrait nécessiter quelques aménagements.

AFP

Pas de menottes

D’après son avocat Joe Tacopina, il ne sera pas menotté. Il devrait ensuite être laissé en liberté, peut-être sous conditions, en attendant l’organisation de son procès à une date ultérieure.

L’homme d’affaires new-yorkais, qui a fait fortune dans l’immobilier et la télévision, a donné rendez-vous à ses fidèles et ses dizaines de millions d’électeurs pour une conférence de presse depuis sa résidence Mar-a-Lago, en Floride, à 20H15 (2H15 en Suisse mercredi). Les chefs d’inculpation -- une trentaine selon CNN -- n’ont pas encore été rendus publics et devraient l’être par le procureur de Manhattan qui le poursuit, Alvin Bragg, un élu démocrate: elles seraient liées à des fraudes comptables lors du versement légal en octobre 2016 et au remboursement par la suite de 130’000 dollars à l’actrice de films pornographiques Stormy Daniels.