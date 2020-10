la fin de la pandémie est «en vue» : Trump affichait son optimisme sur le coronavirus avant son test positif

Le président américain a déclaré lors d’une réception jeudi soir que la fin de la pandémie de coronavirus était «en vue», quelques heures à peine avant d'être lui-même testé positif au Covid-19.

Jeudi soir, Donald Trump et Joe Biden ont participé virtuellement, pandémie de Covid-19 oblige, au «Alfred E. Smith Memorial Foundation Dinner». Un repas de charité new-yorkais au profit d’une œuvre catholique américaine de bienfaisance. Dans ses remarques, Trump a vanté les progrès des traitements et une réduction du taux de mortalité, affirmant que les États-Unis étaient sur la bonne voie pour distribuer un vaccin «avant la fin de l’année, voir bien avant». Un optimisme qui tranche avec le délai beaucoup plus long donné par les autorités sanitaires et les laboratoires pharmaceutiques américains, relève Forbes.