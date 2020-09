États-Unis : Trump impatient que le Sénat approuve la candidate à la Cour Suprême

Le président américain est confiant pour que le vote du Sénat confirmant son choix de candidate à la Cour Suprême tombe avant la présidentielle du 3 novembre. Opposition démocrate.

Si c’était le cas, cela ancrerait la plus haute juridiction du pays dans le conservatisme, possiblement pour des décennies, ce qui pourrait avoir un impact énorme sur les questions de société américaines les plus brulantes (armes, IVG, assurance-santé, etc.)