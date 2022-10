Assaut du Capitole : Donald Trump cité à comparaître devant la commission parlementaire

Mais il s’agit aussi pour la commission de «faire tout ce qu’elle peut pour raconter l’histoire la plus complète possible et fournir des recommandations afin d’aider à garantir que rien de semblable au 6 janvier ne se reproduise à l’avenir», a-t-il poursuivi.