Melania Trump n'a aucune envie de retourner à la Maison Blanche

États-Unis : Trump candidat en 2024? Melania cache sa joie

L’ex-Première dame n’a aucune envie de retourner à la Maison-Blanche et les ambitions politiques de son époux la laissent de marbre, selon plusieurs sources proches de l’intéressée.

Auprès de ses amis, Melania Trump ne cache pas son désintérêt total pour la vie politique. Non seulement n’a-t-elle aucune intention de soutenir les ambitions politiques de son mari, mais elle n’a non plus aucune envie de retourner vivre à la Maison-Blanche. «Être à nouveau la Première dame n’est pas ce qu’elle veut. Pour elle, c’était un chapitre, et c’est terminé, et c’est tout», confie à CNN une source qui était proche de Melania Trump lors de ses années passées à Washington. La quinquagénaire estime que le fait de continuer d'avoir une influence sur le Parti républicain est le boulot de son époux, pas le sien.